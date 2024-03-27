***TMKS* *SAHAR*** SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TMKS******SAHAR*** SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [TMKS]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMKŞ TARFİN BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. TARAFINDAN DERECELENDİRMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263241BIST