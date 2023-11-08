***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.11.2023 18:26
***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Ekim 2023 tarih ve 63/1383 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215974
BIST
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18:057.861
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
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|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
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|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
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|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
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|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,4866
|28,4941
|% 0,01
|
|Euro
|30,5332
|30,5492
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,9282
|35,1034
|% 0,01
|
|Frank
|31,5496
|31,7396
|% 0,11
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|Riyal
|7,5729
|7,6108
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,63
|22,66
|% 0,66
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|Platin
|871,57
|873,07
|% 0,66
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|Paladyum
|1.052,96
|1.058,20
|% 0,66
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|Brent Pet.
|79,62
|79,62
|% 0,66
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|Altın Ons
|1.951,60
|1.951,88
|% 0,66
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