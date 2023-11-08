***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Ekim 2023 tarih ve 63/1383 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215974BIST