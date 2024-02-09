***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08 Şubat 2024 tarih ve 9/211 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248504BIST