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***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi

09.02.2024 15:12
***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08 Şubat 2024 tarih ve 9/211  sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248504


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