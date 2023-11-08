***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.11.2023 18:17
***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.10.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Ekim 2023 tarih ve 63/1383 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basvuru_Formu.pdf
EK: 2 TMO_İhraçBelgesiVeEki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215924
BIST