***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Ekim 2023 tarih ve 63/1383 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Basvuru_Formu.pdfEK: 2 TMO_İhraçBelgesiVeEki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215924BIST