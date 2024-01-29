***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 8.000.000.000,-TL tutarına kadar finansman bonosu ihracına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243292BIST