***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin 8.000.000.000 TL (SekizMilyarTürklirası) tutara kadar nominal değerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin ( tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 9/211 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 basvuru formu.pdfEK: 2 TMO_İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248506BIST