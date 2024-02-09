***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.02.2024 15:17
***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 8.000.000.000 TL (SekizMilyarTürklirası) tutara kadar nominal değerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin ( tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 9/211 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 basvuru formu.pdf
EK: 2 TMO_İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248506
BIST