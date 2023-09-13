***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.09.2023 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 10.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194470BIST