***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMOAS*** TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29 Eylül 2022 tarihli açıklamasına istinaden, borçlanma aracı ihraç belgesi onayı için 28 Eylül 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198232BIST