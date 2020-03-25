***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 10:44
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831944
BIST
16:5289.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 219,67
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:526,4535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0313
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:526,9753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0453
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:52335,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 335,78
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|108.167.092
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.581.612
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.768
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.013.446
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|16.231.995
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,66
|1.206.968.645
|% 3,59
|
|THYAO
|8,78
|1.165.994.830
|% 5,91
|
|GARAN
|7,65
|1.093.151.144
|% 0,92
|
|AKBNK
|5,62
|353.757.564
|% -1,92
|
|YKBNK
|1,89
|348.459.481
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|348.459.481
|% -0,53
|
|GARAN
|7,65
|1.093.151.144
|% 0,92
|
|ODAS
|1,27
|178.361.638
|% 0,00
|
|THYAO
|8,78
|1.165.994.830
|% 5,91
|
|ISFIN
|2,95
|335.781.591
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5656
|7,6035
|% 0,59
|
|Frank
|6,5426
|6,5820
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7093
|1,7178
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.615
|-9,06
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,21
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|