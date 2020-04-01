***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 11:47
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833756
BIST
12:0089.022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -621,49
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
12:006,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0344
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6512
En Düşük
6,6108
12:007,2720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0220
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2669
12:00341,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,50
|Açılış
|: 341,27
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.472
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.487.005
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.404.805
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|QNBFB
|33,64
|272.777
|% -5,19
|
|GARAN
|8,06
|239.758.577
|% -0,86
|
|PGSUS
|36,62
|203.555.564
|% 7,08
|
|THYAO
|9,02
|185.622.769
|% -0,55
|
|ISFIN
|2,93
|165.803.700
|% 2,09
|
|ASELS
|23,22
|155.895.895
|% -1,61
|
|IHLGM
|1,09
|149.052.813
|% 3,81
|
|IHLAS
|0,53
|55.436.053
|% 3,92
|
|ODAS
|1,40
|147.142.206
|% 2,94
|
|CEMAS
|0,79
|46.152.349
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|165.803.700
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2014
|8,2425
|% 0,16
|
|Frank
|6,8649
|6,9063
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7610
|1,7698
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.597
|17,73
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,00
|25,00
|-1,35
|
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