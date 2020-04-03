***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:11
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834495
BIST
11:2989.287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,72
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:296,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0823
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7114
En Düşük
6,6075
11:297,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0274
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2672
En Düşük
7,1664
11:29347,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,45
|Açılış
|: 347,87
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.261.735
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.613.420
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.254.380
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|YBTAS
|4.510,00
|9.020
|% -7,01
|
|TUPRS
|85,20
|240.169.811
|% 3,09
|
|PETKM
|3,41
|239.616.405
|% -1,45
|
|ASELS
|23,30
|222.974.212
|% 0,69
|
|GARAN
|7,51
|170.940.663
|% -1,18
|
|ARCLK
|14,00
|153.249.840
|% 4,87
|
|PETKM
|3,41
|239.616.405
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,06
|112.339.806
|% -6,36
|
|IHLGM
|1,00
|51.011.370
|% 0,00
|
|KARSN
|1,32
|58.527.213
|% 1,54
|
|YKBNK
|1,82
|77.813.993
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2400
|8,2814
|% 0,79
|
|Frank
|6,8380
|6,8792
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7768
|1,7857
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-0,81
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,44
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|31,46
|31,46
|1,52
|
Seans Raporu
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