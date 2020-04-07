***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2020 10:02
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835634
BIST
11:3493.978
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 1.906,58
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
11:346,7500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0309
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7883
En Düşük
6,6989
11:347,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3397
En Düşük
7,2810
11:34357,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -4,00
|Açılış
|: 357,99
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|106.839.027
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.058.817
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.873.685
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|113.911
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|QNBFL
|102,70
|1.458.344
|% -1,25
|
|GARAN
|7,97
|359.060.417
|% 2,71
|
|THYAO
|9,45
|335.669.473
|% 3,05
|
|ASELS
|24,16
|255.767.968
|% 1,94
|
|PGSUS
|39,80
|250.759.472
|% 8,68
|
|SASA
|9,61
|214.986.269
|% 3,78
|
|YKBNK
|1,91
|152.362.010
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|58.799.502
|% 1,89
|
|TSKB
|0,94
|50.039.960
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,20
|56.888.093
|% 1,69
|
|GARAN
|7,97
|359.060.417
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2717
|8,3132
|% 0,11
|
|Frank
|6,8843
|6,9258
|% -0,17
|
|Riyal
|1,7838
|1,7928
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.658
|-4,64
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,00
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|33,42
|33,42
|0,37
|
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