***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2020 11:04
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854801
BIST
11:42117.715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.966,14
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:426,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:427,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:42391,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,37
|Açılış
|: 391,77
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.924.974
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.505.080
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.980.745
|% 9,82
|
|TSPOR
|7,35
|285.149.394
|% 9,05
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,49
|8.197.711
|% -6,46
|
|SISE
|6,00
|482.207.089
|% 4,53
|
|IHLGM
|1,79
|416.094.678
|% 6,55
|
|TKFEN
|17,30
|356.948.681
|% 2,85
|
|GARAN
|8,33
|326.112.541
|% 1,34
|
|THYAO
|11,97
|298.427.227
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,79
|416.094.678
|% 6,55
|
|IHLAS
|0,92
|120.938.060
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,87
|213.518.281
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,06
|203.943.916
|% 0,98
|
|SKBNK
|1,63
|151.363.624
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5304
|8,5732
|% -0,09
|
|Frank
|7,2431
|7,2867
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,04
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.559
|4,80
|
|Tam
|2.614
|2.626
|4,90
|
|Yarım
|1.270
|1.284
|2,40
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,03
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|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,81
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