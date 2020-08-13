***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 16:50
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868665
BIST
16:371.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,81
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.101
16:377,3325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:378,7014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0596
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:37455,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,76
|Açılış
|: 455,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:35
|TSPOR
|4,18
|264.897.996
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.361.846
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.206.886
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.542.586
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.637.818
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|TUPRS
|78,80
|865.575.581
|% 1,35
|
|THYAO
|11,11
|756.819.533
|% -2,71
|
|EKGYO
|2,01
|720.528.579
|% -1,47
|
|KRDMD
|2,85
|640.773.306
|% -5,63
|
|KARSN
|3,18
|636.697.132
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,01
|720.528.579
|% -1,47
|
|KRDMD
|2,85
|640.773.306
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|307.833.331
|% 0,66
|
|KARSN
|3,18
|636.697.132
|% 3,92
|
|ODAS
|2,51
|385.674.806
|% -0,79
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3264
|7,3325
|% -0,01
|
|Euro
|8,6902
|8,7047
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,5734
|9,6214
|% 0,48
|
|Frank
|1,9477
|1,9575
|% -0,10
|
|Riyal
|455,1640
|455,3270
|% 0,72
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|18,81
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|3,45
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|1,67
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,55
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,22
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,23
|