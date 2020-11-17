***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 12:00
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888855
BIST
11:571.274
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -18,66
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.274
11:577,7394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:579,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0446
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:57470,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,39
|Açılış
|: 470,37
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:57
|SAFKR
|7,92
|42.002.888
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.281.594
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.206.871
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,67
|1.839.946.203
|% -3,13
|
|KRDMD
|4,29
|587.518.949
|% -2,05
|
|EKGYO
|1,90
|559.087.292
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,08
|427.026.312
|% -3,65
|
|THYAO
|11,56
|413.673.365
|% -1,87
|
|EKGYO
|1,90
|559.087.292
|% 0,53
|
|GARAN
|8,67
|1.839.946.203
|% -3,13
|
|YKBNK
|2,78
|391.489.545
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,29
|587.518.949
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,49
|144.113.797
|% -1,97
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7346
|7,7394
|% 0,42
|
|Euro
|9,1833
|9,1883
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,2039
|10,2551
|% 0,59
|
|Frank
|8,4585
|8,5095
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0570
|2,0673
|% 0,35
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|2,93
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|1,53
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|0,74
|
|Çeyrek
|753
|770
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,02
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