***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 11:25
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895360
BIST
11:351.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:357,4131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:359,0851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0095
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:35448,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,47
|Açılış
|: 448,32
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ARZUM
|24,86
|21.945.289
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|57.378.875
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.574.977
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.718.484
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,65
|6.074.106
|% -6,72
|
|KONTR
|21,36
|33.672.063
|% -6,48
|
|BRYAT
|472,90
|118.506.327
|% -5,89
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|GUBRF
|74,10
|1.030.838.657
|% 5,26
|
|THYAO
|12,92
|537.824.253
|% 2,38
|
|SASA
|21,16
|497.983.026
|% 8,62
|
|KARTN
|107,00
|482.156.928
|% 3,48
|
|KARSN
|3,31
|449.202.143
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|449.202.143
|% 5,41
|
|SKBNK
|1,54
|150.955.835
|% -1,91
|
|GSDHO
|2,54
|217.645.880
|% 3,67
|
|KRDMD
|5,59
|290.724.797
|% -0,36
|
|TSKB
|1,81
|80.890.757
|% -1,09
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4089
|7,4130
|% -0,34
|
|Euro
|9,0767
|9,0852
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9880
|10,0381
|% 0,22
|
|Frank
|8,3334
|8,3836
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% -0,34
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|7,93
|
|Altın Gr.
|448
|449
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|
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