***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 10:01
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911300
BIST
11:161.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,24
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:167,0192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0227
En Düşük
6,9534
11:168,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0320
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:16403,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,85
|Açılış
|: 404,03
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:16
|LINK
|42,70
|25.721.930
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.676.783
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.996.851
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|71.438.164
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|FENER
|31,92
|125.183.885
|% -8,59
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|SASA
|41,48
|1.318.661.738
|% -7,45
|
|THYAO
|12,57
|551.182.654
|% 2,20
|
|KOZAL
|145,50
|471.032.636
|% 0,41
|
|VAKBN
|4,72
|423.301.238
|% -1,67
|
|HEKTS
|32,52
|403.814.806
|% -6,71
|
|VAKBN
|4,72
|423.301.238
|% -1,67
|
|CEMAS
|2,37
|203.830.431
|% 3,04
|
|KARSN
|5,35
|386.949.346
|% 2,69
|
|IHLAS
|1,12
|70.430.215
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|152.312.238
|% 1,23
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0162
|7,0192
|% 0,54
|
|Euro
|8,4914
|8,4958
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7740
|9,8230
|% 0,26
|
|Frank
|7,7506
|7,7973
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8613
|1,8706
|% 0,30
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|12,85
|
|Altın Gr.
|404
|404
|4,31
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,52
|