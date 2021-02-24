***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:00
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912070
BIST
10:051.501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -17,29
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.507
En Düşük
1.496
10:057,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:058,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:05413,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,13
|Açılış
|: 413,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:05
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|AVISA
|20,52
|1.344.409
|% 9,97
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|AVGYO
|3,37
|2.908
|% -11,01
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|SOKM
|12,40
|77.243.288
|% 0,00
|
|KONTR
|85,00
|71.773.088
|% 0,00
|
|DNISI
|18,07
|42.264.820
|% 0,00
|
|ASELS
|17,75
|34.788.403
|% 3,92
|
|FADE
|10,36
|28.662.965
|% 0,00
|
|SOKM
|12,40
|77.243.288
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,97
|3.549.537
|% -2,02
|
|FADE
|10,36
|28.662.965
|% 0,00
|
|DNISI
|18,07
|42.264.820
|% 0,00
|
|KARSN
|4,70
|9.343.379
|% -9,96
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1215
|7,1263
|% 0,30
|
|Euro
|8,6625
|8,6695
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,0952
|10,1459
|% 0,96
|
|Frank
|7,8455
|7,8928
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8972
|1,9068
|% 0,43
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,87
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,00
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|-0,24
|