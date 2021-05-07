***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 11:23
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935173
BIST
14:121.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
14:128,2962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
14:1210,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0201
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
14:12484,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,85
|Açılış
|: 484,47
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler14:12
|IHGZT
|1,43
|7.210.960
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|4.790.282
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,60
|119.197.860
|% 9,35
|
|INTEM
|45,00
|4.465.286
|% 8,23
|
|VAKFN
|15,54
|4.884.937
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|71.084.282
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|SONME
|28,00
|2.771.301
|% -8,20
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|PETKM
|6,58
|4.358.286.466
|% -4,64
|
|KOZAL
|129,00
|1.268.147.061
|% 5,31
|
|GARAN
|7,63
|994.154.345
|% 3,25
|
|KRDMD
|8,27
|752.783.577
|% -0,12
|
|TUPRS
|96,00
|677.965.719
|% 4,69
|
|PETKM
|6,58
|4.358.286.466
|% -4,64
|
|TSKB
|1,30
|354.454.070
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,12
|390.823.278
|% 1,92
|
|GARAN
|7,63
|994.154.345
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,18
|146.343.280
|% 2,61
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2934
|8,2962
|% 0,32
|
|Euro
|10,0169
|10,0251
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4825
|11,5401
|% 0,26
|
|Frank
|9,0760
|9,1306
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2012
|2,2123
|% 0,14
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,25
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,03
|