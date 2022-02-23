***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2022 11:19
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003674
BIST
12:322.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,69
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
12:3213,8057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 13,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
12:3215,6738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0302
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
12:32838,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -4,83
|Açılış
|: 838,81
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler12:30
|HUNER
|2,42
|8.543.217
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.029.770
|% 9,95
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|117.686.817
|% 9,91
|
|KLGYO
|1,03
|25.223.458
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,56
|2.098.191.568
|% 7,61
|
|KRDMD
|11,96
|1.852.381.600
|% 3,46
|
|THYAO
|28,92
|950.705.367
|% 0,14
|
|SISE
|13,17
|330.105.383
|% 1,54
|
|PETKM
|8,21
|303.540.364
|% 1,23
|
|ODAS
|1,42
|227.342.855
|% 4,41
|
|KRDMD
|11,96
|1.852.381.600
|% 3,46
|
|EREGL
|30,56
|2.098.191.568
|% 7,61
|
|YKBNK
|3,99
|251.143.774
|% 0,00
|
|KARSN
|4,15
|246.096.247
|% 0,24
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7942
|13,8001
|% -0,02
|
|Euro
|15,6574
|15,6676
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,7151
|18,8090
|% 0,11
|
|Frank
|14,9121
|15,0019
|% -0,03
|
|Riyal
|3,6664
|3,6848
|% -0,06
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-9,10
|
|Altın Gr.
|839
|839
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|5.598
|5.683
|-52,00
|
|Tam
|5.567
|5.706
|-62,19
|
|Yarım
|2.691
|2.760
|-30,08
|
|Çeyrek
|1.350
|1.380
|-15,04
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-0,44
|