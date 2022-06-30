***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 14:06
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040309
BIST
14:292.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -26,98
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:2916,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0454
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:2917,3637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0240
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:29971,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,99
|Açılış
|: 971,01
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:27
|RTALB
|7,46
|98.576.821
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,82
|7.370.219
|% 9,61
|
|ALMAD
|3,11
|1.632.535
|% 9,12
|
|BMSCH
|10,65
|86.787.512
|% 7,58
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.154.222
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.187.215
|% -9,98
|
|BERA
|14,67
|382.722.203
|% -7,79
|
|BASCM
|3,52
|323.179
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|45,64
|2.350.756.540
|% -1,17
|
|SISE
|21,48
|2.240.849.845
|% 3,87
|
|EREGL
|26,50
|820.952.591
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,70
|756.660.508
|% 6,72
|
|KRDMD
|10,99
|625.474.890
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,70
|756.660.508
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,29
|481.801.060
|% 0,00
|
|ODAS
|2,80
|322.142.060
|% -3,45
|
|SISE
|21,48
|2.240.849.845
|% 3,87
|
|TSKB
|1,95
|194.209.456
|% -3,47
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6628
|16,6728
|% 0,21
|
|Euro
|17,3192
|17,3444
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,1250
|20,2259
|% 0,04
|
|Frank
|17,3270
|17,4314
|% -0,19
|
|Riyal
|4,4277
|4,4499
|% 0,11
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,61
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-26,00
|
|Tam
|6.479
|6.572
|-69,00
|
|Yarım
|3.171
|3.213
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.606
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|-0,15
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,58
|
Seans Raporu
14:27
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