***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:08
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075157
BIST
15:423.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 63,63
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:4218,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:4218,4582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0784
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4486
15:42980,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,18
|Açılış
|: 980,54
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:42
|AKCNS
|44,00
|104.044.568
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.193.168
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|876.425.029
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.352.645
|% -9,98
|
|MZHLD
|127,60
|26.570.012
|% -8,66
|
|CEOEM
|13,50
|42.469.441
|% -8,60
|
|METRO
|1,52
|119.288.930
|% -7,88
|
|ATLAS
|1,90
|17.551.456
|% -7,32
|
|THYAO
|99,10
|4.191.130.222
|% 2,22
|
|SASA
|119,30
|2.098.006.409
|% 9,15
|
|AKBNK
|14,41
|1.968.771.971
|% -1,84
|
|SISE
|32,90
|1.637.682.705
|% 1,11
|
|YKBNK
|8,96
|1.563.972.756
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,41
|963.238.017
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,96
|1.563.972.756
|% 0,90
|
|ISCTR
|9,04
|1.322.977.942
|% -0,11
|
|AKBNK
|14,41
|1.968.771.971
|% -1,84
|
|SKBNK
|2,03
|277.409.384
|% -0,98
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6119
|18,6222
|% 0,22
|
|Euro
|18,4496
|18,4582
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,3877
|21,4949
|% -0,60
|
|Frank
|18,5220
|18,6336
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9401
|4,9648
|% 0,23
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|-7,38
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|-3,00
|
|Tam
|6.588
|6.644
|-92,00
|
|Yarım
|3.210
|3.246
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.622
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-1,47
|
Seans Raporu
15:42
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15:57OSTIM
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15:55XU030
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15:55DNISI
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15:54KTSKR
Yüzde 6.31 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 065 adet işlem
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15:51SMRTG
Yüzde 9.98 oranında artışla 85.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 234, 650 adet işlem