***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:12
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080240
BIST
10:494.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 60,32
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:4918,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:4919,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1080
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3871
En Düşük
19,2248
10:491.062,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.062,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ALBRK
|3,08
|211.845.552
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|75.715.728
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|65.025.371
|% 9,97
|
|MIATK
|143,40
|25.408.472
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|MNDRS
|8,92
|127.269.846
|% -9,99
|
|CLEBI
|579,00
|30.549.401
|% -9,39
|
|ALCTL
|94,70
|36.510.456
|% -6,88
|
|SNGYO
|3,23
|113.448.384
|% -5,83
|
|VERTU
|31,06
|10.883.018
|% -4,90
|
|YKBNK
|10,89
|1.590.408.665
|% 0,93
|
|THYAO
|108,60
|1.508.152.951
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,37
|1.195.211.447
|% 1,11
|
|ISCTR
|9,97
|1.172.903.070
|% 2,47
|
|SASA
|182,60
|1.066.641.467
|% 7,60
|
|YKBNK
|10,89
|1.590.408.665
|% 0,93
|
|SKBNK
|2,38
|319.608.431
|% 1,71
|
|EKGYO
|5,64
|751.788.842
|% 1,44
|
|ISCTR
|9,97
|1.172.903.070
|% 2,47
|
|TSKB
|3,37
|299.760.700
|% 3,37
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6092
|18,6121
|% 0,06
|
|Euro
|19,3604
|19,3695
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,0006
|22,1110
|% 0,01
|
|Frank
|19,6364
|19,7547
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,04
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,64
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.049
|7.171
|-24,00
|
|Yarım
|3.423
|3.506
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|0,03
|
|B. Petrol
|93,40
|93,40
|-0,46
|
Seans Raporu
10:47
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