***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:21
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080760
BIST
14:434.571
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -97,99
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:4318,6196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:4319,2851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0479
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2376
14:431.055,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.055,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:43
|MEGAP
|6,49
|67.979.412
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.979.412
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|130.931.888
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.699.974
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.965.506
|% 9,95
|
|DOGUB
|7,74
|21.818.023
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.281.543
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.269.578.787
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|57.671.350
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|883.191.227
|% -9,97
|
|THYAO
|108,00
|8.538.587.859
|% 3,25
|
|EREGL
|37,70
|5.035.979.235
|% 1,78
|
|ASELS
|40,74
|3.820.338.488
|% 2,26
|
|KONTR
|198,40
|3.733.039.477
|% -7,98
|
|VAKBN
|9,62
|2.552.504.407
|% -6,51
|
|EKGYO
|5,54
|1.556.268.006
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,19
|863.907.901
|% 3,57
|
|VAKBN
|9,62
|2.552.504.407
|% -6,51
|
|HALKB
|9,84
|2.465.794.430
|% -4,28
|
|ISCTR
|9,56
|2.229.943.441
|% -3,63
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6196
|% 0,16
|
|Euro
|19,2776
|19,2851
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,9645
|22,0747
|% -0,56
|
|Frank
|19,5369
|19,6546
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,17
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-10,13
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.021
|7.135
|-27,00
|
|Yarım
|3.409
|3.488
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.744
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,62
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|-0,97
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -87, 06 kaybederek (% -2.12 ) 4, 024
-
14:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, MTRKS, ALFAS, BRLSM, MEGAP, AKENR, KATMR, PRDGS, BOBET
-
14:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, HEKTS, SASA, SMRTG, DOGUB, SILVR
-
14:58
TGSAS, MEGAP, IMASM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:58
GWIND, SASA, BARMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında