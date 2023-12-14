***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2023 12:34
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225760
BIST
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13:347.613
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 83,69
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.652
13:3429,0346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0583
|Açılış
|: 29,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
13:3431,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1936
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,7707
En Düşük
31,4821
13:341.899,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 15,31
|Açılış
|: 1.899,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler13:34
|EDIP
|22,66
|183.641.533
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,36
|719.833.651
|% 9,84
|
|SAFKR
|31,10
|21.028.238
|% 9,35
|
|GRTRK
|46,38
|173.589.095
|% 7,91
|
|KONKA
|47,20
|135.129.281
|% 7,27
|
|SAMAT
|55,10
|19.876.113
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|115.882.576
|% -9,82
|
|CATES
|68,90
|1.831.778.109
|% -8,44
|
|SKYMD
|11,37
|887.027.731
|% -8,16
|
|TMPOL
|84,55
|6.090.995
|% -6,57
|
|THYAO
|242,90
|2.554.877.841
|% 0,66
|
|YKBNK
|21,28
|2.320.426.741
|% 4,83
|
|AKBNK
|37,62
|2.302.247.877
|% 2,28
|
|ISCTR
|23,20
|2.192.510.402
|% 3,94
|
|SASA
|41,94
|2.032.337.283
|% -2,51
|
|MOBTL
|5,36
|719.833.651
|% 9,84
|
|YKBNK
|21,28
|2.320.426.741
|% 4,83
|
|ISCTR
|23,20
|2.192.510.402
|% 3,94
|
|SKYMD
|11,37
|887.027.731
|% -8,16
|
|EKGYO
|7,04
|447.427.690
|% 1,15
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0300
|29,0346
|% 0,20
|
|Euro
|31,7298
|31,7437
|% 0,61
|
|Sterlin
|36,6495
|36,8333
|% 0,48
|
|Frank
|33,2128
|33,4128
|% 0,31
|
|Riyal
|7,7203
|7,7590
|% 0,26
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,01
|24,05
|% 0,66
|
|Platin
|947,52
|949,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,30
|1.024,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,81
|75,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,60
|2.034,92
|% 0,66
|