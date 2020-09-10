***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.09.2020 09:02
***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TMPOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Ahmet Eskici tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874310
BIST
11:501.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.096
11:507,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:508,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:50468,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 468,85
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:50
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.808.703
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|ARENA
|35,20
|24.416.107
|% -7,47
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|EUYO
|2,01
|14.310.063
|% -6,51
|
|DGATE
|11,18
|37.035.772
|% -6,44
|
|PETKM
|4,33
|1.498.710.619
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|811.094.429
|% -1,38
|
|TUPRS
|81,75
|513.871.884
|% -3,65
|
|TSPOR
|7,73
|426.924.066
|% 7,96
|
|RTALB
|54,20
|382.340.384
|% 4,43
|
|PETKM
|4,33
|1.498.710.619
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|811.094.429
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,51
|308.374.315
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|251.497.826
|% 3,42
|
|AKENR
|2,01
|216.510.826
|% -2,43
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4853
|7,4895
|% 0,06
|
|Euro
|8,8610
|8,8661
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7163
|9,7651
|% 0,08
|
|Frank
|8,2069
|8,2564
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% -0,05
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|0,10
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|1,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|3,16
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|1,53
|
|Çeyrek
|750
|767
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,00
|
|B. Petrol
|40,43
|40,43
|-0,36
|
Seans Raporu
11:50
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11:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, YONGA, AYES, EGCEY, MMCAS, ARTI, SUMAS, UZERB, TACTR, COSMO
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11:58
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