***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.03.2021 09:12
***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TMPOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Gemici tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922041
BIST
11:251.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
11:258,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
11:259,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0568
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7349
11:25451,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 451,27
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ALCAR
|412,60
|29.245.425
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|10.320.993
|% 9,99
|
|BURVA
|31,04
|1.639.648
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.279.372
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,77
|701.152.211
|% -0,15
|
|SASA
|46,02
|335.970.310
|% 3,51
|
|KOZAL
|118,30
|332.124.777
|% 2,69
|
|FROTO
|194,10
|230.086.270
|% -1,82
|
|KRDMD
|7,06
|228.279.866
|% -0,28
|
|SKBNK
|1,20
|126.426.352
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|701.152.211
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,92
|87.950.788
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,06
|228.279.866
|% -0,28
|
|TSKB
|1,36
|43.032.002
|% 0,74
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3199
|8,3276
|% 0,05
|
|Euro
|9,8029
|9,8311
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,4156
|11,4728
|% 0,02
|
|Frank
|8,7982
|8,8512
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2110
|2,2221
|% -0,17
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-0,88
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|0,27
|