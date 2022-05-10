***TMPOL* *KONKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TMPOL******KONKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KONKA, TMPOL11.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKONYA KAGIT KONKA 0,2682451 0,2414205TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL 0,0917107 0,0825396Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028446BIST