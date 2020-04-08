***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2020 16:23
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 08 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836547
BIST
16:5292.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 524,46
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:526,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:527,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0387
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
16:52361,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,41
|Açılış
|: 361,00
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.091.976
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.433.568
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.257.365
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.124
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,40
|885.904.942
|% 5,26
|
|ASELS
|24,74
|737.729.529
|% 1,39
|
|THYAO
|9,54
|707.546.644
|% 0,10
|
|SASA
|9,02
|580.141.672
|% 0,89
|
|GARAN
|7,86
|550.481.468
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,37
|343.988.970
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,02
|308.153.945
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,03
|99.327.955
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|317.000.913
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|161.683.713
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3728
|8,4148
|% 0,63
|
|Frank
|6,9640
|7,0060
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7973
|1,8063
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|7,94
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,19
|32,19
|0,32
|
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