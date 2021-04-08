***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2021 15:41
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 08 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925169
BIST
17:341.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:348,1555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:349,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0371
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:34460,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,25
|Açılış
|: 460,56
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:34
|SAMAT
|6,82
|42.175.166
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.041.530
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|244.351
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.061.046
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.625.044
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.315.759
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,49
|40.008.621
|% -9,88
|
|BJKAS
|10,17
|786.416.670
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|654.225.026
|% -0,73
|
|SISE
|7,44
|579.342.460
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,32
|570.085.474
|% 2,15
|
|THYAO
|12,55
|568.976.828
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,32
|570.085.474
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,94
|298.295.097
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|240.246.899
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|654.225.026
|% -0,73
|
|TSKB
|1,42
|131.401.924
|% 0,71
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1496
|8,1555
|% 0,11
|
|Euro
|9,7180
|9,7277
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,1794
|11,2355
|% 0,16
|
|Frank
|8,7742
|8,8271
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1672
|2,1781
|% 0,05
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|20,88
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,47
|
Seans Raporu
17:34
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17:47MPARK
Yüzde 4.58 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 767, 317 adet işlem
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17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 01 artarak (% 0.08 ) 1, 224
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17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ECZYT, TKURU, NTGAZ, MTRKS, ATSYH, INTEM, YESIL, TUREX, BJKAS, SAMAT
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17:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TRILC, SNKRN, UTPYA, DIRIT
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17:46
INTEM, NTGAZ, YESIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında