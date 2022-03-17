***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2022 17:01
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim kurulumuz 17.03.2022 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre ,
Denetimden Sorumlu Komitenin de görüşü alınarak, 2022 yılı hesaplarının ve mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi olarak, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş'nin Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011135
BIST
17:122.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 45,20
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:1214,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0984
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:1216,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1950
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:12918,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 13,99
|Açılış
|: 918,68
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GZNMI
|27,74
|100.195.075
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.568.199
|% 9,99
|
|PENTA
|346,40
|42.337.396
|% 9,97
|
|GARFA
|13,02
|4.800.842
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.414.185
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.301.247
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.715.925
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|23.212.166
|% -4,05
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,74
|2.886.434.812
|% 2,43
|
|EREGL
|35,56
|2.746.441.538
|% 3,73
|
|GARAN
|11,90
|2.465.196.871
|% 0,34
|
|THYAO
|27,84
|2.142.259.695
|% 0,51
|
|FROTO
|305,30
|1.608.286.684
|% 6,56
|
|DOHOL
|3,43
|895.119.482
|% 4,57
|
|GARAN
|11,90
|2.465.196.871
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,74
|2.886.434.812
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,89
|743.569.720
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,26
|308.107.915
|% 1,35
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7045
|14,7139
|% 0,67
|
|Euro
|16,3021
|16,3455
|% 1,21
|
|Sterlin
|19,2052
|19,3015
|% 0,31
|
|Frank
|15,5916
|15,6855
|% 0,85
|
|Riyal
|3,9042
|3,9238
|% 0,59
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|17,68
|
|Altın Gr.
|920
|920
|15,38
|
|Cumhuriyet
|6.101
|6.193
|91,00
|
|Tam
|6.065
|6.218
|84,35
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|40,81
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|20,40
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,03
|0,23
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,41
|
Seans Raporu
17:12
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17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 9 artarak (% 2.60 ) 2, 401
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17:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PENTA, ARTI
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17:26XU100
Endeks 2, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 19 üstünde . İşlem hacmi 28, 487.00 milyon TL de
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17:26GZNMI
Yüzde 9.99 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 261 adet işlem
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17:25AYEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 708, 846 adet işlem