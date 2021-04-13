***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
13.04.2021 11:31
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
25.000.000-TL olan Kayıtlı sermaye tavanımızın 200.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. Maddesi değişmiş olup, şirket esas sözleşmemizin son hali ektedir.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 22/09/2014 02/10/2014 8666
2-16 23/02/2015 26/02/2015 8767
6 23/07/2015 31/07/2015 8874
9 12/04/2016 18/04/2016 9056
6 18/04/2017 26/04/2017 9314
6 09/04/2021 12/04/2021 10307
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927281
BIST
11:501.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -14,40
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
11:508,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
11:509,7021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0146
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
11:50452,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,65
|Açılış
|: 452,50
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler11:50
|MTRKS
|49,56
|5.084.013
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|774.844
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.631.476
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.590.146
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.200.665
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|15.140.616
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.580.470
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|338.918
|% -9,85
|
|EREGL
|16,66
|391.332.755
|% 1,59
|
|FENER
|33,96
|342.240.123
|% 8,50
|
|KOZAL
|112,10
|303.342.025
|% 0,18
|
|GARAN
|6,62
|267.355.368
|% 0,00
|
|NTGAZ
|13,77
|262.079.490
|% -7,46
|
|EKGYO
|1,76
|228.897.428
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
|112.789.576
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|160.396.299
|% -1,45
|
|GARAN
|6,62
|267.355.368
|% 0,00
|
|ODAS
|3,46
|139.479.501
|% -2,54
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1484
|8,1536
|% 0,05
|
|Euro
|9,6958
|9,7021
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1619
|11,2179
|% -0,04
|
|Frank
|8,7725
|8,8253
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1648
|2,1756
|% -0,08
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-4,47
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,22
|