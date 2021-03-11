***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.03.2021 18:33
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2021
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 dönemi faaliyet raporu ekli PDF dosyasında yer almaktadır. Bir önceki faaliyet raporu bildirimimizde "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" raporu ekli olmayıp, söz konusu rapor PDF dosyasına eklenerek yeniden gönderilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917422
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
18:057,4798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
18:058,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
18:05413,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,78
|Açılış
|: 413,98
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
413,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|718.537
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.979.047
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.754.359
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.937.118
|% 9,97
|
|BAKAB
|26,70
|86.294.483
|% -9,98
|
|METUR
|35,66
|41.633.999
|% -9,90
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|IZMDC
|2,78
|232.731.740
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,87
|19.463.863
|% -8,91
|
|SASA
|44,90
|4.195.396.384
|% -3,36
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|GARAN
|8,96
|1.271.861.873
|% -2,29
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,48
|667.987.776
|% 2,96
|
|TSKB
|1,70
|327.657.771
|% -0,58
|
|PETKM
|6,26
|896.478.017
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4676
|7,4751
|% -0,39
|
|Euro
|8,9590
|8,9658
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,4081
|10,4603
|% -0,01
|
|Frank
|8,0482
|8,0967
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9866
|1,9966
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-0,81
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,37
|69,37
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB