***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2021Açıklamalar01.01.2020-31.12.2020 dönemi faaliyet raporu ekli PDF dosyasında yer almaktadır. Bir önceki faaliyet raporu bildirimimizde "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" raporu ekli olmayıp, söz konusu rapor PDF dosyasına eklenerek yeniden gönderilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917422BIST