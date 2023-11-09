***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023-30.09.2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte PDF olarak verilmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216764BIST