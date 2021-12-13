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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

13.12.2021 15:42
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
TEKNO İNOVASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İnşaat-Proje-Taahhüt
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000,00-TL (EllibinTürklirası)
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
En kısa sürede tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
25.000,00-TL (YirmibeşbinTürklirası)
Beher Payın Alış Fiyatı
500,00-TL
Toplam Tutar
25.000,00-TL (YirmibeşbinTürklirası)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,02
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet ÖZÇINAR
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Söz Konusu finansal varlığın Aktif toplam tutarımıza oranının düşük olması ve nominal bedel ile uygun fiyatlı satın almanın gerçekleştirilmesi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

         Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.12.2021 tarihli toplanmış olup,
Firmamız, Kayseri'de kurulu 52939 ticaret sicil numaralı ve ticaret siciline Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ünvanlı firmaya ortak olmaya kara vermiştir. Bu kapsamda , her biri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet hisseli, toplam 50.000,00-TL sermayeli Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 50 adet hissesini nominal bedel üzerinden olmak üzere, toplam 25.000,00-TL (Yirmibeşbin TürkLirası) bedelle  devralmasına ve  devir neticesinde Temapol Polimer Plastik ve Inşaat Sanayi Ticaret  A.Ş.'yi söz konusu şirkette ve projenin yürütülmesinde Tevfik Gemici'nin temsil etmesine karar verilmiştir.
Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi halihazırda Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesine (Teknopark İzmir) yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesi"'ne sahiptir. Bu sözleşme kapsamında projenin tamamlanmasından sonra Ar-Ge binasında yapılacak kira sözleşmelerinden elde edilecek net kira gelirinin %70'i  22 yıl boyunca yükleniciye ödenecektir. 
Söz konusu devir ile Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Tekno inovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nde payı % 50 olacaktır.
Devir işlemi tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982903


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TETMT 275,00 6.138.052 % 10,00  
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Cumhuriyet 5.592 5.676 184,00  
Tam 5.562 5.706 183,54  
Yarım 2.688 2.760 88,79  
Çeyrek 1.348 1.380 44,39  
Gümüş.Ons 22,07 22,10 0,01  
Gümüş Gr. 10,53 10,55 0,05  
B. Petrol 74,39 74,39 0,07  
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