***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTEKNO İNOVASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİnşaat-Proje-TaahhütEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000,00-TL (EllibinTürklirası)Edinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEn kısa sürede tamamlanacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı25.000,00-TL (YirmibeşbinTürklirası)Beher Payın Alış Fiyatı500,00-TLToplam Tutar25.000,00-TL (YirmibeşbinTürklirası)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,02Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etki beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet ÖZÇINARKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSöz Konusu finansal varlığın Aktif toplam tutarımıza oranının düşük olması ve nominal bedel ile uygun fiyatlı satın almanın gerçekleştirilmesiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 13.12.2021 tarihli toplanmış olup,Firmamız, Kayseri'de kurulu 52939 ticaret sicil numaralı ve ticaret siciline Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ünvanlı firmaya ortak olmaya kara vermiştir. Bu kapsamda , her biri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet hisseli, toplam 50.000,00-TL sermayeli Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 50 adet hissesini nominal bedel üzerinden olmak üzere, toplam 25.000,00-TL (Yirmibeşbin TürkLirası) bedelle devralmasına ve devir neticesinde Temapol Polimer Plastik ve Inşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'yi söz konusu şirkette ve projenin yürütülmesinde Tevfik Gemici'nin temsil etmesine karar verilmiştir.Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi halihazırda Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesine (Teknopark İzmir) yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesi"'ne sahiptir. Bu sözleşme kapsamında projenin tamamlanmasından sonra Ar-Ge binasında yapılacak kira sözleşmelerinden elde edilecek net kira gelirinin %70'i 22 yıl boyunca yükleniciye ödenecektir.Söz konusu devir ile Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Tekno inovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nde payı % 50 olacaktır.Devir işlemi tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982903BIST