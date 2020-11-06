***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466Hatalara İlişkin Düzeltmeler-13.926 -13.926 -13.926Transferler45.176 -1.170.299 1.125.123 0 0Dönem Karı (Zararı)12.126.944 12.126.944 12.126.944Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)79.679 79.679 79.679Sermaye Arttırımı-3.833.332 -3.833.332 -3.833.332Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-358.973 -358.973 -891.027 -1.250.000Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 3.394.166 -8.137 755.156 2.834.702 12.126.944 33.277.831 33.277.831Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 33.165.655 33.165.655Hatalara İlişkin Düzeltmeler47.227 47.227 47.227Transferler11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0Dönem Karı (Zararı)6.097.667 6.097.667 6.097.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.746 -1.514.374 -1.540.120 -1.540.120Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 -40.011 10.946.651 6.591.122 6.097.667 37.770.429 37.770.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.791.047 16.878.239Dönem Karı (Zararı)6.097.667 12.126.944Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.097.667 12.126.944Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.323.140 -1.847.679Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.483.792 1.251.939Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-191.228 -51.526Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -191.228 -51.526Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler310.979 272.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 310.979 272.391Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler522.283 -1.800.318Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -33.637 -5.946Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 555.920 -1.794.372Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 196.257 -1.141.179Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-46.170 -365.060Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -46.170 -365.060Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler47.227 -13.926İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.506.592 7.144.391Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.467.964 7.522.647İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.158.692 -1.104.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.309.272 8.627.438Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-514.931 147.158İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-514.931 147.158Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-45.956 -100.669Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-45.956 -100.669Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.934.203 -3.884.834Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.002.558 -1.553.644Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.802.962 3.914.006İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-92.407 93.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.895.369 3.820.637Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)99.764 -46.088Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-97.367 -544.628Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-97.367 -544.628Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler102.984 601.482İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)102.984 601.482Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)550.677 1.088.961Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.085.785 17.423.656Alınan Faiz20 33.637 5.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -159.381 -243.630Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -579.518 -307.733YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.733.176 -8.789.181Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri312.826 1.243.610Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri312.826 1.243.610Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.046.002 -4.394.504Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.046.002 -4.394.504Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -5.638.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.631.461 -8.061.635Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.312.875 7.236.932Kredilerden Nakit Girişleri34.312.875 7.236.932Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.891.223 -8.293.353Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.891.223 -8.293.353Ödenen Faiz-5.332.103 -5.767.172Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.458.088 -1.238.042YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.107.238 27.423NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.107.238 27.423DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.949.454 1.764.877DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.056.692 1.792.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.056.692 3.949.454Ticari Alacaklar47.263.531 39.439.724İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6.146.276 2.148.970İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 41.117.255 37.290.754Diğer Alacaklar659.575 144.644İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 659.575 144.644Stoklar8 27.759.689 15.825.486Peşin Ödenmiş Giderler3.092.060 2.165.010İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 3.092.060 2.165.010Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 528.202 0Diğer Dönen Varlıklar53.969 8.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 53.969 8.013ARA TOPLAM87.413.718 61.532.331TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR87.413.718 61.532.331DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar45.498.559 36.228.539Binalar10 21.286.526 21.616.526Tesis, Makine ve Cihazlar10 20.968.672 11.318.085Taşıtlar10 665.058 805.021Mobilya ve Demirbaşlar10 250.067 232.643Özel Maliyetler10 105.140 47.473Yapılmakta Olan Yatırımlar10 2.223.096 2.208.791Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.588.071 3.562.537Şerefiye11 3.400.000 3.400.000Diğer Haklar11 188.071 162.537Peşin Ödenmiş Giderler333.791 258.283İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 333.791 258.283Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.134.375 1.236.799TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.554.796 41.286.158TOPLAM VARLIKLAR137.968.514 102.818.489KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.763.243 8.580.234İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.763.243 8.580.234Banka Kredileri6 11.827.329 3.166.684Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 6.866.424 5.400.346Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 69.490 13.204Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27.771.781 19.858.697İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27.771.781 19.858.697Banka Kredileri6 27.771.781 19.858.697Ticari Borçlar25.950.606 17.410.251İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 962 93.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 25.949.644 17.316.882Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 485.287 385.523Diğer Borçlar639.057 552.931İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 639.057 552.931Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.835.671 1.284.994İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.835.671 1.284.994Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 51.316Kısa Vadeli Karşılıklar214.924 140.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 192.124 117.292Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.800 22.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler225.836 323.203İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 225.836 323.203ARA TOPLAM75.886.405 48.587.241TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.886.405 48.587.241UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.805.765 19.756.023İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.805.765 19.756.023Banka Kredileri6 5.021.103 6.810.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 17.784.662 12.945.211Uzun Vadeli Karşılıklar401.327 292.378Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 401.327 292.378Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.104.588 1.017.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.311.680 21.065.593TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER100.198.085 69.652.834ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.770.429 33.165.655Ödenmiş Sermaye15 14.175.000 14.175.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-40.011 -14.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.011 -14.265Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.011 -14.265Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.946.651 755.156Yasal Yedekler15 10.946.651 755.156Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.591.122 2.848.628Net Dönem Karı veya Zararı6.097.667 15.401.136TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.770.429 33.165.655TOPLAM KAYNAKLAR137.968.514 102.818.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 71.951.282 60.079.033 37.119.049 22.715.629Satışların Maliyeti16 -51.149.205 -45.298.450 -27.586.837 -17.799.127TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.802.077 14.780.583 9.532.212 4.916.502BRÜT KAR (ZARAR)20.802.077 14.780.583 9.532.212 4.916.502Genel Yönetim Giderleri17 -2.698.691 -2.619.720 -1.016.344 -921.765Pazarlama Giderleri17 -4.399.772 -2.921.694 -2.065.146 -978.965Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 6.781.321 6.358.806 3.503.024 1.306.244Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -5.326.590 -5.167.352 -2.480.958 -944.210ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.158.345 10.430.623 7.472.788 3.377.806Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 46.170 6.212.181 -18.000 365.860Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -800 0 -800FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.204.515 16.642.004 7.454.788 3.742.866Finansman Gelirleri20 33.637 1.907.884 7.983 1.082.997Finansman Giderleri20 -8.944.228 -7.983.627 -3.200.449 -2.315.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.293.924 10.566.261 4.262.322 2.510.193Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-196.257 1.560.683 -578.694 98.346Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -196.257 1.560.683 -578.694 98.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.097.667 12.126.944 3.683.628 2.608.539DÖNEM KARI (ZARARI)6.097.667 12.126.944 3.683.628 2.608.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.097.667 12.126.944 3.683.628 2.608.539Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-25.746 -3.753.653 -60.956 3.350.285Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -5.452.353 3.813.670Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -32.183 102.152 -76.195 -56.258Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.437 1.596.548 15.239 -407.127Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi1.619.021 -419.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 6.437 -22.473 15.239 12.377Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.746 -3.753.653 -60.956 3.350.285TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.071.921 8.373.291 3.622.672 5.958.824Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.071.921 8.373.291 3.622.672 5.958.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886885BIST