***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 25.277.439Transferler45.176 -1.170.299 1.125.123 0 0Dönem Karı (Zararı)15.401.136 15.401.136 15.401.136Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.227.498 73.551 -7.153.947 -7.153.947Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-358.973 -358.973 -358.973Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655Hatalara İlişkin Düzeltmeler47.227 47.227 47.227Transferler11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0Dönem Karı (Zararı)9.632.627 9.632.627 9.632.627Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.848 -21.848 -21.848Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-865.353 -865.353 -865.353Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 -36.113