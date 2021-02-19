***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.02.2021 18:44
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 25.277.439
Transferler
45.176 -1.170.299 1.125.123 0 0
Dönem Karı (Zararı)
15.401.136 15.401.136 15.401.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.227.498 73.551 -7.153.947 -7.153.947
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-358.973 -358.973 -358.973
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
47.227 47.227 47.227
Transferler
11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.632.627 9.632.627 9.632.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.848 -21.848 -21.848
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-865.353 -865.353 -865.353
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -36.113