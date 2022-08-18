***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -36.113 1.047.201 10.070.932 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308Diğer Düzeltmeler-437.533 -437.533Transferler-9.632.627 0Dönem Karı (Zararı)7.481.745 7.481.745 7.481.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)96.199 96.199Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 -36.113 1.047.201 10.070.932 6.591.122 7.481.745 49.098.719 49.098.719Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -114.365 1.047.201 10.070.932 15.840.796 24.948.307 65.967.871 65.967.871Transferler1.285.324 23.662.983 -24.948.307 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-90.697 -90.697 -90.697Dönem Karı (Zararı)12.593.192 12.593.192 4.084 12.597.276Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler-2.600.000 -2.600.000 -2.600.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler10.665 10.665Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)100.800 -865.359 859.193 -6.166 -6.166Dönem Sonu Bakiyeler-205.062 2.332.525 14.175.000 9.205.573 37.762.972 12.593.192 75.864.200 14.749 75.878.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.871.243 -5.511.169Dönem Karı (Zararı)12.593.192 7.481.745Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.593.192 7.481.745Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.614.153 1.978.116Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.676.571 1.524.270Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.022.509 -9.461Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.022.509 -9.461Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler591.296 424.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler591.296 424.649Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -69.383Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-69.383Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 189.110Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 189.110Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-597.500 2.491Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-78.723 -83.560Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-78.723 -83.560İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.945.145 -15.252.496Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.582.750 -4.881.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.582.750 -4.881.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-126.200 312.202İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-126.200 312.202Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.474.756 -13.763.109Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-36.936.624 -1.421.315Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.791.094 2.967.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.791.094 2.967.121Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)429.541 130.942Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.933.981 -174.174Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-1.933.981 -174.174Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -54.249İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -54.249Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.872.869 2.049.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.149.838 -418.234Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.149.838 -418.234Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-35.737.800 -5.792.635Ödenen Temettüler-2.600.000 0Alınan Faiz0 69.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-130.295 -94.516Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 306.599Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.596.852 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.455.852 187.288Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.440 855.760Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.440 855.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.556.292 -668.472Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.556.292 -668.472FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.693.786 1.947.291Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri87.838.555 8.231.705Kredilerden Nakit Girişleri87.838.555 8.231.705Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.831.224 -1.067.401Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.831.224 -1.067.401Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-43.732.284Ödenen Faiz-8.019.196 -4.877.258Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.562.065 -339.755YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.633.309 -3.376.590NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.633.309 -3.376.590DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.192.271 10.109.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.558.962 6.732.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 34.558.962 44.192.721Finansal Yatırımlar43.732.284 0Vadeli Mevduatlar4 43.732.284 0Ticari Alacaklar88.685.332 94.290.591İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.733.323 14.078.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 68.952.009 80.212.535Diğer Alacaklar1.312.628 1.186.428İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 282.807İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.312.628 903.621Stoklar9 70.379.133 40.904.377Peşin Ödenmiş Giderler39.154.594 2.218.501İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 39.154.594 2.218.501Diğer Dönen Varlıklar2.283.839 134.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 2.283.839 134.001ARA TOPLAM280.106.772 182.926.619TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR280.106.772 182.926.619DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 25.000Maddi Duran Varlıklar45.936.442 44.075.663Arazi ve Arsalar11 1.750.000 0Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar11 20.516.526 20.736.526Tesis, Makine ve Cihazlar11 19.274.170 20.025.383Taşıtlar11 1.578.463 529.386Mobilya ve Demirbaşlar11 359.614 321.283Özel Maliyetler11 66.484 71.900Yapılmakta Olan Yatırımlar11 2.391.185 2.391.185Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.400.000 3.402.775Şerefiye3.400.000 3.400.000Lisanslar0 2.775Peşin Ödenmiş Giderler18.675 18.144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 18.675 18.144Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.885.359 1.482.264TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.240.476 49.003.846TOPLAM VARLIKLAR331.347.248 231.930.465KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar97.390.869 28.408.614İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar97.390.869 28.408.614Banka Kredileri7 89.966.953 19.364.136Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.423.916 9.044.478Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.812.997 45.073.689İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.812.997 45.073.689Banka Kredileri7 26.812.997 45.073.689Diğer Finansal Yükümlülükler228.775 287.936Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 228.775 287.936Ticari Borçlar74.993.143 49.248.211İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 74.993.143 49.248.211Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.181.319 751.778Diğer Borçlar9.948.079 1.156.985İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 9.315.361 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 632.718 1.156.985Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.203.251 7.330.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 13.203.251 7.330.382Kısa Vadeli Karşılıklar620.331 380.591Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 597.531 357.791Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 22.800 22.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.487.565 4.421.546İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 2.487.565 4.421.546ARA TOPLAM226.866.329 137.059.732TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.866.329 137.059.732UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.551.385 25.970.584İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25.551.385 25.970.584Banka Kredileri7 20.435.241 18.643.778Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 5.116.144 7.326.806Uzun Vadeli Karşılıklar928.789 593.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 928.789 593.214Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.121.796 2.339.064TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.601.970 28.902.862TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER255.468.299 165.962.594ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar75.864.200 65.967.871Ödenmiş Sermaye16 14.175.000 14.175.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-205.062 -114.365Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-205.062 -114.365Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -205.062 -114.365Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.538.098 11.118.133Yasal Yedekler16 2.332.525 1.047.201Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 9.205.573 10.070.932Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları37.762.972 15.840.796Net Dönem Karı veya Zararı12.593.192 24.948.307Kontrol Gücü Olmayan Paylar14.749 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR75.878.949 65.967.871TOPLAM KAYNAKLAR331.347.248 231.930.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat165.242.205 100.150.238 85.186.513 60.027.787Satışların Maliyeti-127.862.030 -78.754.220 -65.392.253 -47.939.690TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.380.175 21.396.018 19.794.260 12.088.097BRÜT KAR (ZARAR)37.380.175 21.396.018 19.794.260 12.088.097Genel Yönetim Giderleri-3.701.186 -2.360.495 -2.298.584 -1.172.269Pazarlama Giderleri-9.416.350 -5.071.235 -4.696.251 -2.618.660Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.080.518 5.554.316 4.708.990 2.486.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-13.448.137 -4.451.665 -7.714.034 -1.777.030ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.895.020 15.066.939 9.794.381 9.006.349Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler78.723 83.560 78.723 12.172Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.973.743 15.150.499 9.873.104 9.018.521Finansman Gelirleri6.266.342 69.383 3.871.975 40.348Finansman Giderleri-12.712.794 -5.220.610 -6.492.874 -2.781.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.527.291 9.999.272 7.252.205 6.277.370Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.930.015 -2.517.527 -1.428.584 -2.295.782Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.526.761 -2.515.036 -1.621.702 -2.515.036Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri596.746 -2.491 193.118 219.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.597.276 7.481.745 5.823.621 3.981.588DÖNEM KARI (ZARARI)12.597.276 7.481.745 5.823.621 3.981.588Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.084Ana Ortaklık Payları12.593.192 7.481.745 5.823.621 3.981.588Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-91.451 96.198 -94.877 -29.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-114.314 124.933 -118.764 -31.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.863 -28.735 23.887 2.596Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.863 -28.735 23.887 2.596Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-91.451 96.198 -94.877 -29.126TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.505.825 7.577.943 5.728.744 3.952.462Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.084 0 4.084 0Ana Ortaklık Payları12.501.741 7.577.943 5.724.660 3.952.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056841BIST