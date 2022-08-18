***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:47
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -36.113 1.047.201 10.070.932 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308
Diğer Düzeltmeler
-437.533 -437.533
Transferler
-9.632.627 0
Dönem Karı (Zararı)
7.481.745 7.481.745 7.481.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.199 96.199
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -36.113 1.047.201 10.070.932 6.591.122 7.481.745 49.098.719 49.098.719
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -114.365 1.047.201 10.070.932 15.840.796 24.948.307 65.967.871 65.967.871
Transferler
1.285.324 23.662.983 -24.948.307 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.697 -90.697 -90.697
Dönem Karı (Zararı)
12.593.192 12.593.192 4.084 12.597.276
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-2.600.000 -2.600.000 -2.600.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
10.665 10.665
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100.800 -865.359 859.193 -6.166 -6.166
Dönem Sonu Bakiyeler
-205.062 2.332.525 14.175.000 9.205.573 37.762.972 12.593.192 75.864.200 14.749 75.878.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.871.243 -5.511.169
Dönem Karı (Zararı)
12.593.192 7.481.745
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.593.192 7.481.745
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.614.153 1.978.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.676.571 1.524.270
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.022.509 -9.461
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.022.509 -9.461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
591.296 424.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
591.296 424.649
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -69.383
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-69.383
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 189.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 189.110
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-597.500 2.491
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-78.723 -83.560
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-78.723 -83.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.945.145 -15.252.496
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.582.750 -4.881.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.582.750 -4.881.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.200 312.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.200 312.202
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.474.756 -13.763.109
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-36.936.624 -1.421.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.791.094 2.967.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.791.094 2.967.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
429.541 130.942
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.933.981 -174.174
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.933.981 -174.174
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -54.249
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -54.249
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.872.869 2.049.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.149.838 -418.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.149.838 -418.234
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.737.800 -5.792.635
Ödenen Temettüler
-2.600.000 0
Alınan Faiz
0 69.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-130.295 -94.516
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 306.599
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.596.852 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.455.852 187.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.440 855.760
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.440 855.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.556.292 -668.472
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.556.292 -668.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.693.786 1.947.291
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.838.555 8.231.705
Kredilerden Nakit Girişleri
87.838.555 8.231.705
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.831.224 -1.067.401
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.831.224 -1.067.401
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-43.732.284
Ödenen Faiz
-8.019.196 -4.877.258
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.562.065 -339.755
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.633.309 -3.376.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.633.309 -3.376.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.192.271 10.109.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.558.962 6.732.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 34.558.962 44.192.721
Finansal Yatırımlar
43.732.284 0
Vadeli Mevduatlar
4 43.732.284 0
Ticari Alacaklar
88.685.332 94.290.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.733.323 14.078.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 68.952.009 80.212.535
Diğer Alacaklar
1.312.628 1.186.428
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 282.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.312.628 903.621
Stoklar
9 70.379.133 40.904.377
Peşin Ödenmiş Giderler
39.154.594 2.218.501
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 39.154.594 2.218.501
Diğer Dönen Varlıklar
2.283.839 134.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.283.839 134.001
ARA TOPLAM
280.106.772 182.926.619
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
280.106.772 182.926.619
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 25.000
Maddi Duran Varlıklar
45.936.442 44.075.663
Arazi ve Arsalar
11 1.750.000 0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
11 20.516.526 20.736.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 19.274.170 20.025.383
Taşıtlar
11 1.578.463 529.386
Mobilya ve Demirbaşlar
11 359.614 321.283
Özel Maliyetler
11 66.484 71.900
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 2.391.185 2.391.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.400.000 3.402.775
Şerefiye
3.400.000 3.400.000
Lisanslar
0 2.775
Peşin Ödenmiş Giderler
18.675 18.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.675 18.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.885.359 1.482.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.240.476 49.003.846
TOPLAM VARLIKLAR
331.347.248 231.930.465
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.390.869 28.408.614
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.390.869 28.408.614
Banka Kredileri
7 89.966.953 19.364.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.423.916 9.044.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.812.997 45.073.689
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.812.997 45.073.689
Banka Kredileri
7 26.812.997 45.073.689
Diğer Finansal Yükümlülükler
228.775 287.936
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 228.775 287.936
Ticari Borçlar
74.993.143 49.248.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 74.993.143 49.248.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.181.319 751.778
Diğer Borçlar
9.948.079 1.156.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 9.315.361 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 632.718 1.156.985
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.203.251 7.330.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 13.203.251 7.330.382
Kısa Vadeli Karşılıklar
620.331 380.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 597.531 357.791
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.487.565 4.421.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.487.565 4.421.546
ARA TOPLAM
226.866.329 137.059.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.866.329 137.059.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.551.385 25.970.584
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.551.385 25.970.584
Banka Kredileri
7 20.435.241 18.643.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.116.144 7.326.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
928.789 593.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 928.789 593.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.121.796 2.339.064
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.601.970 28.902.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
255.468.299 165.962.594
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.864.200 65.967.871
Ödenmiş Sermaye
16 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-205.062 -114.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-205.062 -114.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -205.062 -114.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.538.098 11.118.133
Yasal Yedekler
16 2.332.525 1.047.201
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 9.205.573 10.070.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.762.972 15.840.796
Net Dönem Karı veya Zararı
12.593.192 24.948.307
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.749 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.878.949 65.967.871
TOPLAM KAYNAKLAR
331.347.248 231.930.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
165.242.205 100.150.238 85.186.513 60.027.787
Satışların Maliyeti
-127.862.030 -78.754.220 -65.392.253 -47.939.690
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.380.175 21.396.018 19.794.260 12.088.097
BRÜT KAR (ZARAR)
37.380.175 21.396.018 19.794.260 12.088.097
Genel Yönetim Giderleri
-3.701.186 -2.360.495 -2.298.584 -1.172.269
Pazarlama Giderleri
-9.416.350 -5.071.235 -4.696.251 -2.618.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.080.518 5.554.316 4.708.990 2.486.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.448.137 -4.451.665 -7.714.034 -1.777.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.895.020 15.066.939 9.794.381 9.006.349
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
78.723 83.560 78.723 12.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.973.743 15.150.499 9.873.104 9.018.521
Finansman Gelirleri
6.266.342 69.383 3.871.975 40.348
Finansman Giderleri
-12.712.794 -5.220.610 -6.492.874 -2.781.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.527.291 9.999.272 7.252.205 6.277.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.930.015 -2.517.527 -1.428.584 -2.295.782
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.526.761 -2.515.036 -1.621.702 -2.515.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
596.746 -2.491 193.118 219.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.597.276 7.481.745 5.823.621 3.981.588
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.597.276 7.481.745 5.823.621 3.981.588
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.084
Ana Ortaklık Payları
12.593.192 7.481.745 5.823.621 3.981.588
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-91.451 96.198 -94.877 -29.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114.314 124.933 -118.764 -31.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.863 -28.735 23.887 2.596
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.863 -28.735 23.887 2.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.451 96.198 -94.877 -29.126
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.505.825 7.577.943 5.728.744 3.952.462
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.084 0 4.084 0
Ana Ortaklık Payları
12.501.741 7.577.943 5.724.660 3.952.462
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056841
BIST