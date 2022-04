***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olainde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Temapol Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Açılış yukarıdaki şekilde Yön.Kur.Bşk. Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen sözlü teklif ile Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına seçilen İbrahim Ahmet SAMANCI, tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ü, görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.2- Ortak Tevfik GEMİCİ'nin teklifi doğrultusunda 2021 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.3- 2021 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir.4- 2021 Yılı Finansal Tablolar Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2021 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.)6- 2021 yılı Kârı ile ilgili olarak 17.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurulda okunmuştur. Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde Kar Dağıtım politikamız ve esas sözleşmemizde belirtilmiş olan esaslar çerçevesinde hazırlanmış kar dağıtım talosuna göreTürk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan karın brüt 2.600.000-TL'lik kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılmasınaTTK hükümleri uyarınca 189.125-TL'nin genel Kanuni yedek akçe olarak ayrılmasınaKalan karın geçmiş yıl karlarına eklenmesinePay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının dağıtımının 2 eşit taksit olarak, 11 Mayıs 2022 ve 8 Haziran 2022 tarihlerinde ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası kapsamında Üst düzey yöneticilerine 2021 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 37.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Gemici'ye aylık net 37.500 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 1.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 4.000 TL ücret ödenmiş olup, politika kapsamında yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.8- Yönetim Kurulu Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 80.000 TL, Tevfik GEMİCİ'ye aylık net 80.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 2.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 8.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.9- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM AŞ. nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi10- 2021 yılında şirketimiz tarafından yapılan 6.300 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 2021 yılında olduğu gibi 200.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2021 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi13- Dilek ve görüşler bölümüne geçilmiş olup, gündemde konuşulacak başka konu kalmadığıdan toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir. Aynı zamanda yakın coğrafyamızda cereyan eden savaşın bir an önce son bulması dileğiyle toplantıyı kapatıyoruz.İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 14.04.2022 Perşembe Saat: 11:45 KayseriHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkintescile ait hususları Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğüncetescil edilmiştir.Saygılarımızla,