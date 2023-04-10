***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 14.03.2023Genel Kurul Tarihi 07.04.2023Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2023Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan / KAYSERİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.10 - . Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.11 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Açılış yukarıdaki şekilde Yön.Kur.Bşk. Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen sözlü teklif ile Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına seçilen İbrahim Ahmet SAMANCI, tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ü, görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.2- Ortak Tevfik GEMİCİ'nin teklifi doğrultusunda 2022 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.3- 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir.4- 2022 Yılı Finansal Tablolar Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2022 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.)6- 2022 yılı Kârı ile ilgili olarak 15.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası çerçevesinde karın dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.7- Yönetim Kurulu'nun Üye Sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi işlemine geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda· TC Kimlik Numarası ….. ……..olan İbrahim Ahmet SAMANCI,· TC Kimlik Numarası …………. olan Tevfik GEMİCİ,· TC Kimlik Numarası …………. olan Hasan Ahmet ESKİCİKurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin II-17.1 Sayılı Kurumsl Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak, seçilmeyi kabul edenTC Kimlik Numarası …………... olan Atilla TOPAÇ· TC Kimlik Numarası …………… olan Murat ÜLKÜ Üç yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası kapsamında Üst düzey yöneticilerine 2022 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 80.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Gemici'ye aylık net 80.000 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 2.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 8.000 TL ücret ödenmiş olup, politika kapsamında yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.9- Yönetim Kurulu Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 140.000 TL, Tevfik GEMİCİ'ye aylık net 140.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 3.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 25.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.10- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM AŞ. nin 2023 yılı faaliyet dönemi için seçilmesine oy birliği ile kabul edildi11- 2022 yılında şirketimiz tarafından yapılan 42.500 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 1.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2022 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 7.278.000 adet pay kabul ve 1 adet pay red oyu ile kabul edildi14- Dilek ve görüşler bölümüne geçilmiş olup, Toplantı Başkanı "Deprem felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek depremden etkilenen herkesin yaralarının biran önce sarılmasını temenni etmiştir." Gündemde konuşulacak başka konu kalmadığıdan toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir. 07.04.2023 Cuma Saat: 12:10 KayseriHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 10.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı KVKK.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 Hazirun 07042023 KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 07.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının, tescile ait hususları Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğüncetescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134948BIST