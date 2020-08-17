***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 14:55
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Erciyes Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869356
BIST
14:481.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:487,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
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7,3971
En Düşük
7,3558
14:488,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0545
|Açılış
|: 8,7600
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|Önceki Kapanış
|: 8,7450
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8,7724
En Düşük
8,7054
14:48464,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,23
|Açılış
|: 464,30
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:48
|HUBVC
|16,94
|65.860.677
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.179.520
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.377.443
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.623.178
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.105.415
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,74
|9.994.382
|% -7,29
|
|GARAN
|6,98
|695.637.707
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,94
|583.888.755
|% 0,52
|
|RTALB
|50,90
|529.903.096
|% 7,61
|
|KRDMD
|2,80
|494.389.355
|% 2,56
|
|KLGYO
|8,91
|488.747.829
|% 6,32
|
|EKGYO
|1,94
|583.888.755
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,80
|494.389.355
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,11
|239.920.381
|% 1,93
|
|GARAN
|6,98
|695.637.707
|% 2,95
|
|PETKM
|3,76
|364.085.489
|% 4,16
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3935
|7,3971
|% 0,54
|
|Euro
|8,7626
|8,7684
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6432
|9,6916
|% 0,47
|
|Frank
|8,1051
|8,1539
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9656
|1,9755
|% 0,50
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|9,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,16
|