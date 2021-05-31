***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 15:21
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Erciyes Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
01.01.2021-31.03.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939028
BIST
15:271.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,67
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:278,4839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0808
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:2710,3586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0833
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:27520,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -4,04
|Açılış
|: 520,21
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:27
|IHLGM
|1,10
|114.716.688
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.643.304
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.525.555
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.734.288
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.510.575
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.604.845
|% -6,62
|
|THYAO
|13,33
|1.023.434.546
|% 2,70
|
|KRDMD
|7,91
|567.012.843
|% 0,25
|
|EREGL
|19,24
|471.002.924
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,94
|414.513.207
|% 3,19
|
|GARAN
|7,94
|373.194.656
|% -0,50
|
|EKGYO
|1,94
|414.513.207
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|297.405.247
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.716.688
|% 10,00
|
|THYAO
|13,33
|1.023.434.546
|% 2,70
|
|KARSN
|4,50
|322.184.988
|% -3,64
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4820
|8,4839
|% -0,94
|
|Euro
|10,3520
|10,3586
|% -0,80
|
|Sterlin
|12,0201
|12,0804
|% -0,80
|
|Frank
|9,4060
|9,4627
|% -0,77
|
|Riyal
|2,2597
|2,2710
|% -0,76
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,28
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.424
|3.510
|-11,42
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:40KLMSN
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 263 adet işlem
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 46 kaybederek (% -0.36 ) 1, 236
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, BALAT, MZHLD, TUCLK, EPLAS, IHLGM, BRMEN, CELHA, YAYLA
-
15:38
MZHLD, CELHA, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:38
COSMO, GEDZA, ADESE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında