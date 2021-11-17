***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 13:16
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Erciyes Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978278
BIST
13:221.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
13:2210,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1464
|Açılış
|: 10,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
13:2211,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1651
|Açılış
|: 11,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
13:22631,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 17,43
|Açılış
|: 631,15
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler13:20
|DOBUR
|149,60
|21.464.010
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.509.111
|% 9,97
|
|PRKAB
|39,96
|179.306.170
|% 8,00
|
|BASGZ
|16,88
|282.354.661
|% 7,72
|
|MERCN
|12,19
|24.729.809
|% 7,40
|
|BASCM
|8,35
|34.177
|% -7,22
|
|SUMAS
|88,00
|130.262
|% -6,38
|
|IDEAS
|45,52
|49.540.384
|% -5,64
|
|SONME
|28,52
|2.032.791
|% -5,00
|
|TDGYO
|6,95
|36.804.020
|% -4,53
|
|GARAN
|11,96
|1.386.452.583
|% -0,91
|
|SISE
|10,23
|988.820.389
|% 2,71
|
|PETKM
|7,88
|871.947.647
|% -0,63
|
|KRDMD
|7,57
|720.164.218
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,30
|662.164.338
|% -2,08
|
|YKBNK
|3,30
|662.164.338
|% -2,08
|
|ADESE
|1,04
|169.883.970
|% 0,00
|
|ODAS
|1,58
|220.852.427
|% 1,94
|
|GARAN
|11,96
|1.386.452.583
|% -0,91
|
|PETKM
|7,88
|871.947.647
|% -0,63
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4726
|10,4796
|% 1,58
|
|Euro
|11,8544
|11,8648
|% 1,58
|
|Sterlin
|14,0992
|14,1699
|% 2,12
|
|Frank
|11,2644
|11,3322
|% 2,03
|
|Riyal
|2,7996
|2,8136
|% 2,09
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,46
|
|Altın Gr.
|624
|624
|10,54
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.116
|4.219
|65,66
|
|Yarım
|1.989
|2.041
|31,76
|
|Çeyrek
|998
|1.020
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|0,18
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|-0,79
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