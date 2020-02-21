***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
21.02.2020 17:10
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 21.02.2020 tarihinde toplanarak aşağıda ki kararı almış bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'inin 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlaması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.
Bu kapsamda 2019 yılında ilişkili taraflarımız arasındaki işlemlerin 2020 hesap döneminde de devam ettiği ve belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2019 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun"kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820880
BIST
17:41116.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.310,01
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:416,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:416,6319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6333
En Düşük
6,5655
17:41323,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 5,67
|Açılış
|: 323,39
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|109.988.254
|% 19,97
|
|ESCOM
|3,12
|9.307.167
|% 14,71
|
|RHEAG
|1,98
|5.258.965
|% 13,79
|
|SAYAS
|3,65
|7.066.394
|% 13,35
|
|RYGYO
|9,38
|95.262.242
|% 13,29
|
|MIPAZ
|3,05
|163.630.704
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,53
|14.261.694
|% -7,98
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,85
|94.161.738
|% -6,10
|
|THYAO
|14,46
|1.736.433.719
|% 0,63
|
|ASELS
|29,04
|1.257.312.525
|% 2,40
|
|KOZAA
|12,42
|736.034.085
|% 10,50
|
|IPEKE
|9,79
|688.886.714
|% 6,30
|
|KRDMD
|2,80
|531.211.373
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,55
|366.035.648
|% 1,31
|
|ODAS
|2,12
|422.904.763
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,80
|531.211.373
|% 3,32
|
|ALBRK
|1,53
|232.226.817
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,24
|179.342.005
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8959
|7,9355
|% 0,77
|
|Frank
|6,2142
|6,2516
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|22,17
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,00
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|42,18
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|20,40
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,05
|58,05
|-1,26
|