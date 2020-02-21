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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

21.02.2020 17:10
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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

         Şirket Yönetim Kurulumuz 21.02.2020 tarihinde toplanarak aşağıda ki kararı almış bulunmaktadır. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'inin  10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlaması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. 
Bu kapsamda 2019 yılında ilişkili taraflarımız arasındaki işlemlerin 2020 hesap döneminde de devam ettiği ve belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2019 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun"kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla, 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820880


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