***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Karı için Olağan Genel Kurula sunulacak teklifYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETMPL00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, TMPOL, TRETMPL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETMPL00025 0 0B Grubu, TMPOL, TRETMPL00017 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim kurulumuz 17.03.2020 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre2019 yılı karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının ortaklara dağıtılmayarak, 2020 yılında büyüme amaçlı finanse edilmesi amacıyla şirket bünyesinde bırakılması hususunun Olağan Genel Kurulda teklif edilmesi kararı alınmıştır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.175.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 468.588,57Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İMTİYAZ YOKTUR.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 15.033.982 15.934.5114. Vergiler ( - ) -367.154 944.5325. Net Dönem Kârı 14.386.937 14.989.9796. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 172.948 172.8488. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.734.859 3.284.110Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Dönem Karı ve Ödenecek Vergiler Konsolide verileri kullanılmış olup, Ana Ortaklık Net Dönem Karı 14.386.937 TL'dir.Not 1 : 14.386.937 TL'lik karın 9.479.230 TL'si Sat ve Geri Kiralama işlemlerinden kaynaklanmakta olup, dağıtılabilir kara dahil edilmemiştir.Not 2 : 2019 Yılı Hesap Dönemine ait Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan net dönem karı 15.934.511 TL'dir. Ancak bu karın 11.533.021 TL'si istisna kazançlar arasında yer aldığı ve herhangi bir amaçla kullanılamayacağı için 2020 yılında Özkaynaklar altında fon hesabında tutulmuş, vergi ve yedek akçe hesaplamasında bu tutar istisna edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830087BIST