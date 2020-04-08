***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2020 16:19
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım karar Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETMPL00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, TMPOL, TRETMPL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETMPL00025 0 0
B Grubu, TMPOL, TRETMPL00017 0 0
Ek Açıklamalar
08.04.2020 tarihli Genel Kurul toplantımızda 2019 yılı Karının dağıtılmaması kararı alınmıştır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.175.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 468.588,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İMTİYAZ YOKTUR.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 15.033.982 15.934.511
4. Vergiler ( - ) -367.154 944.532
5. Net Dönem Kârı 14.386.937 14.989.979
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 172.948 172.848
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.734.859 3.284.110
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Dönem Karı ve Ödenecek Vergiler Konsolide verileri kullanılmış olup, Ana Ortaklık Net Dönem Karı 14.386.937 TL'dir.
Not 1 : 14.386.937 TL'lik karın 9.479.230 TL'si Sat ve Geri Kiralama işlemlerinden kaynaklanmakta olup, dağıtılabilir kara dahil edilmemiştir.
Not 2 : 2019 Yılı Hesap Dönemine ait Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan net dönem karı 15.934.511 TL'dir. Ancak bu karın 11.533.021 TL'si istisna kazançlar arasında yer aldığı ve herhangi bir amaçla kullanılamayacağı için 2020 yılında Özkaynaklar altında fon hesabında tutulmuş, vergi ve yedek akçe hesaplamasında bu tutar istisna edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836544
BIST