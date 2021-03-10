***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2021 19:05
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Karı için Olağan Genel Kurula sunulacak teklif
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 10.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETMPL00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, TMPOL, TRETMPL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETMPL00025 0 0
B Grubu, TMPOL, TRETMPL00017 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim kurulumuz 10.03.2021 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre,
2020 yılı karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının ortaklara dağıtılmayarak, 2021 yılında büyüme amaçlı finanse edilmesi amacıyla şirket bünyesinde bırakılması hususunun Olağan Genel Kurulda teklif edilmesi kararı alınmıştır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.175.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 641.436,47
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 12.116.276 9.007.104
4. Vergiler ( - ) 2.483.649 2.015.986
5. Net Dönem Kârı 9.454.941 6.991.118
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 349.556 349.556
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.105.385 6.641.562
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Dönem Karı ve Ödenecek Vergiler Konsolide verileri kullanılmış olup, Ana Ortaklık Net Dönem Karı 9.454.941 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916985
BIST