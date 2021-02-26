***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2021 16:27
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim kurulumuz 26.02.2021 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre
25.000.000-TL olan Kayıtlı sermaye tavanımızın 200.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin 2021 yılının sonunda dolacak olması nedeniyle, söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913335
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
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|Açılış
|: 1.457
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7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9952
En Yüksek
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En Düşük
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18:05412,11
En Yüksek
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|Açılış
|: 412,11
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
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424,25
En Düşük
411,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4223
|7,4310
|% 1,06
|
|Euro
|8,9844
|8,9952
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,2929
|10,3445
|% 0,23
|
|Frank
|8,1382
|8,1872
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9662
|1,9761
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-41,87
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-1,00
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|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,17
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|B. Petrol
|65,18
|65,18
|-0,94
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