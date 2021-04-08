***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2021 15:37
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesine ilişkin Esas Sözleşme değişkliğinin Genel Kurulda onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilen, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri"başlıklı 6.maddesi genel kurul onayından geçirilmiş olup bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925157
BIST
17:521.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
17:528,1418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:529,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0266
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:52460,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,35
|Açılış
|: 460,66
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SAMAT
|6,82
|42.183.596
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.157.259
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|247.444
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.701.378
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.673.484
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.281.166
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.620.706
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|787.291.626
|% 9,95
|
|GARAN
|6,77
|686.727.163
|% -1,02
|
|KRDMD
|7,42
|592.352.951
|% 0,82
|
|THYAO
|12,54
|587.975.132
|% -2,41
|
|SISE
|7,44
|585.649.870
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,33
|573.614.957
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,93
|305.665.085
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|248.527.344
|% -0,91
|
|GARAN
|6,77
|686.727.163
|% -1,02
|
|TSKB
|1,40
|138.366.913
|% -0,71
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1395
|8,1418
|% -0,05
|
|Euro
|9,7013
|9,7172
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1757
|11,2317
|% 0,12
|
|Frank
|8,7753
|8,8281
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1676
|2,1784
|% 0,06
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de