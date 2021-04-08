***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesine ilişkin Esas Sözleşme değişkliğinin Genel Kurulda onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 01.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilen, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri"başlıklı 6.maddesi genel kurul onayından geçirilmiş olup bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925157BIST