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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2021 10:46



***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.04.2021

Ek Açıklamalar
Gerekli izinlerin alınmasını takiben, Şirketimizin 08.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarihinde tescil, 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927169


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