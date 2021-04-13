***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 01.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 09.04.2021Ek AçıklamalarGerekli izinlerin alınmasını takiben, Şirketimizin 08.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarihinde tescil, 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927169BIST